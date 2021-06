Education numérique: une salle multimédia inaugurée au Lycée classique d’Abidjan

Le ministre ivoirien de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, a inauguré vendredi une salle multimédia au Lycée classique d’Abidjan, un établissement secondaire d’excellence, dans le cadre du Projet d’éducation numérique.

« Le président de la République, Alassane Ouattara, tient à ce que chaque enfant Ivoirien bénéficie d’une éducation numérique quel que soit le lieu du territoire où il se trouve, de façon inclusive et de façon équitable », a déclaré Mme Mariatou Koné.

Elle a fait observer que le « grand saut dans le numérique » au niveau de l’école ivoirienne a été provoqué par la pandémie de Covid-19 qui exige le respect des mesures barrières. Le projet éducation numérique devrait permettre de connecter les établissements secondaires du pays.

Dans cette dynamique de numérisation de l’école ivoirienne, dira-t-elle, le ministère a fait un partenariat avec Huawei, le géant chinois des télécommunications, sous l’appui technique du Bureau national d’études techniques et de développement (Bnetd).

« Le numérique est aujourd’hui inscrit au coeur des priorités de notre ministère. Il permet de dispenser des cours qui peuvent être suivis à distance sur l’ensemble du territoire de façon équitable et de façon inclusive », a-t-elle souligné.

De ce fait, via la vidéoconférence, les établissements pourront partager des expériences scientifiques avec certains acteurs qui ne possèdent pas de laboratoire, a-t-elle fait remarquer, dans un discours.

Le président de Huawei Afrique de l’Ouest, Étienne Liu, a traduit la volonté de son groupe à « accompagner le peuple ivoirien, en particulier sa jeunesse, terreau des futurs leaders de ce pays » avec pour motivation de doter la Côte d’Ivoire d’un Intranet éducatif.

Ce projet vise en outre à booster la transformation digitale par l’apprentissage et la gestion par le numérique. La phase 1 a déjà couvert 10 villes du pays: Abidjan, Dabou, Grand-Bassam, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, San-Pedro, Odienné, Daloa et Boundiali.

Selon M. Étienne Liu, il a été déployé à travers le pays, notamment dans plus de 74 établissements, des systèmes vidéo protection, de Wifi, de salle multimédia, de plateformes e-learning et de « VDI (écran permettant de partager des ressources du data center) ».

« Les plateformes de communication unifiée sont déployées dans 133 directions, écoles et des institutions administratives « , a-t-il poursuivi, se félicitant de ce que la « Côte d’Ivoire a une jeunesse qui a beaucoup d’idées » et d’énormes potentialités dans le domaine de la technologie.

M. Koné Zié, représentant du directeur général du Bnetd, a noté que ce projet d’éducation numérique consiste à mettre en place un système d’enseignement à distance via des salles multimédia dans différents établissements pour que les cours soient dispensés et suivis dans d’autres localités.

La phase 1 concerne 133 sites dont 64 établissements secondaires, 22 directions rattachées au ministère de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, 21 IPE (Inspections pédagogiques d’enseignement) et 10 CAFOP, le Cabinet ministériel et un data center, a précisé M. Zié.