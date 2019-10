Éducation et formation, axe majeur de la coopération marocaine en Afrique

La coopération entre le Royaume du Maroc et les autres pays africains consacre une place de choix au volet éducation et formation, a indiqué à Sotchi l’Ambassadeur Directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal.S’exprimant en marge du Forum économique Russie-Afrique dans le cadre du Sommet de Sotchi, sous le thème « Russie-Afrique : Science, enseignement et innovation pour le développement économique », le Directeur général de l’AMCI a rappelé la contribution du Maroc dans la formation de jeunes talents africains.

« Quelque 23 000 étudiants africains originaires de 47 pays du continent ont été lauréats des établissements d’enseignement supérieur au Maroc à travers le canal de la coopération durant les 20 dernières années avec l’accueil de 12000 étudiants africains pour cette rentrée académique 2019/2020 », a souligné M. Methqal.

Ces réalisations qui confirment la vocation immuable du Royaume en tant que hub de la connaissance et du partage du savoir-faire avec les autres pays du continent, cadrent parfaitement avec la vision mise en place par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de l’Afrique.

Le partenariat stratégique approfondi mis en place lors de la dernière visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Moscou en mars 2016, s’est encore matérialisé par la volonté d’une coopération étroite entre le Royaume du Maroc et la Russie sur les questions liées au développement économique des Etats africains, notamment dans le cadre d’un partenariat Russie-Maroc-Afrique”, a ajouté le Directeur général de AMCI.

Il a par ailleurs plaidé pour que ce partenariat se matérialise au profit du continent africain dans la dimension éducation et formation.

Le chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce premier Sommet Russie-Afrique qui s’est ouvert mercredi dans la ville balnéaire russe de Sotchi.

La délégation marocaine comprend également le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Mohcine Jazouli, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Russie, M. Lotfi Bouchaara, et l’ambassadeur Directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal.