Education: 96 enseignants formés sur l’utilisation de Tchad.Educatic

Le ministère de l’Education nationale forme les enseignants sur la plateforme Tchad.Educatic. Un espace d’enseignement à distance qui s’inscrit dans le cadre la continuité pédagogique

Un atelier de formation est organisé par le ministère de l’Education nationale et de la promotion civique en faveur de 96 enseignants de toutes disciplines confondues au Lycée technique et commercial. Elle se déroule du 17 au 21 novembre 2020 à N’Djamena. Le coup d’envoi a été donné ce jour par la directrice générale des enseignements et de la Formation, Mounoumbaye Chantal.

Les travaux sont axés sur l’utilisation de la plateforme de l’enseignement à distance Tchad.Educatic. La D.G a fait savoir que ladite formation vise à outiller les enseignants en techniques de production des ressources numériques destinées à l’enseignement à distance.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de développement de technologie de l’information et de la communication. Elle a pour objectif d’assurer la continuité pédagogique.