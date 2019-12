ECW accorde 16 millions de dollars au Tchad

Ce financement permettra de lancer un nouveau programme conçu pour répondre aux besoins éducatifs des filles et des garçons vulnérables du pays.

Le fonds Education Cannot Wait (ECW) a accordé un financement sur deux ans de 16 millions de dollars pour soutenir une éducation de qualité pour plus de 230.000 enfants et jeunes tchadiens. L’information a été donnée par le ministre tchadien de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma.

Cet argent servira à engager un nouveau programme conçu pour répondre aux besoins éducatifs des jeunes tchadiens vulnérables.

« C’est un investissement pour nos enfants et pour un avenir plus prospère pour notre pays », a déclaré Aboubakar Assidick Tchoroma.

Il est important de relever que la crise que connait le Tchad a déscolarisé quelque 1,2 million d’enfants de 6 à 11 ans, selon le ministre.

Bon à savoir, ECW, sous l’égide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), est le premier fonds mondial consacré à l’éducation en cas d’urgence. Il a été établi en 2016 pour répondre aux besoins urgents en matière d’éducation des enfants et jeunes en situation de conflit et de crise.