Ecotourisme: Siandou Fofana passe une nuit dans le Parc national de Taï

Le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, a passé vendredi une nuit dans le Parc national de Taï (Sud-ouest), dans le cadre d’une caravane dénommée Sublime Côte d’Ivoire, la stratégie de développement du secteur du tourisme à l’échéance 2025.M. Siandou avait à ses côtés des collaborateurs, des acteurs du secteur du tourisme et des journalistes. La caravane est partie de San-Pedro à Taï, en passant par Grand-Béréby, un grand pan du potentiel touristique du littoral et écotouristique du Sud-ouest ivoirien.

Dans ce parc, d’une superficie de 536.000 hectares, ces hôtes ont dormi dans des bungalows et sous des tentes, avant de visiter samedi une partie de la forêt secondaire, espace régénéré par l’action humaine, et qui fait frontière à la forêt primaire, où l’on retrouve des espèces endémiques.

Le Sud-ouest ivoirien est la première région où cette caravane se déroule du 15 au 19 mai 2019. Une sorte d’exploration en vue de la mise en œuvre du programme Sublime Côte d’Ivoire d’un financement de 3.200 milliards Fcfa. Et ce, dans l’optique de valoriser l’écosystème touristique.

Pour ce faire, des circuits touristiques ont été créés sur toute l’étendue du territoire, entre autres, Au paradis entre mer et nature, La route des rois et La route des esclaves et La route des éléphants (Man, Mont Sangbé, San-Pedro) qui intègre le Parc national de Taï, un gîte d’éléphants.

M. Siandou Fofana, s’est dit « impressionné » des sites touristiques que regorge la région du sud-ouest, qui abrite un relief balnéaire extraordinaire, avec la présence de chimpanzés atypiques, des rochers et des piscines naturelles (de 2 à 3 m) dans la mer.

Le parc de Taï a déjà un circuit lié à la découverte de la nature où les touristes peuvent voir des chimpanzés, des éléphants, des hippopotames pygmées, des buffles et le Mont Niénonkoué à l’intérieur, d’environ 350 mètres d’altitude permettant d’avoir une vue panoramique de la forêt qui s’étend jusqu’au Libéria.

Avec Sublime Côte d’Ivoire, les touristes pourront voir dans les villages de la région, les masques, les arts culinaires, les danses guerrières, avant de rentrer dans le parc de Tai et d’aller vers Man, confie le directeur général de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), le colonel Adama Tondossama.

Le parc de Taï laisse observer 1.800 espèces végétales dont 138 endémiques et des plans d’eau navigables. L’ambiance relaxante et confortable, avec un complexe hôtelier comportant dix bungalows, permet aux touristes de scruter de près la faune et la flore.

Érigé en parc national en 1972, le parc de Tai, notamment inscrit dans la destination Côte d’Ivoire en termes de valorisation écotouristique, est un patrimoine de l’Unesco. L’OIPR y exerce sur ce couvert forestier une fonction d’aménagement, de surveillance et de suivi écologique.