Ecosse-France: les points de la seconde période

Les points de la seconde période d’Ecosse-France (17-14), match préparatoire à la Coupe du monde de rugby (20 septembre – 2 novembre), samedi à Edimbourg:

58e: un en-avant de Camille Chat dans le camp écossais donne un ballon de contre-attaque à Finn Russell qui joue au pied dans les 22 m français. Alivereti Raka assure la couverture mais Thomas Ramos subit le contre-ruck des Ecossais, qui récupèrent la pénalité. La pénaltouche est récupérée par Chat mais le talonneur commet un nouvel en-avant. Les Ecossais font le siège de la ligne française et Greig Laidlaw lance Chris Harris. Le centre résiste à Antoine Dupont et marque en force entre les poteaux. Face aux poteaux, Laidlaw transforme. L’Ecosse mène pour la première fois du match, le score n’évoluera plus.

SCORE FINAL: ECOSSE – FRANCE 17-14