Economie, sécurité et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets d’ordre économique, sécuritaire, diplomatique et sportif.+L’Economiste+ révèle que la Banque centrale a versé pas moins de 19 milliards de dirhams (1 euro = 10,6 DH) sous forme de dividendes et d’Impôt sur les Sociétés (IS) au Trésor, au cours des 10 dernières années.

Même si ce n’est pas sa mission principale (veiller à la stabilité des prix), la Banque centrale «c a déjà émis un chèque de 636 millions de dirhams au profit du Trésor au titre des recettes de monopoles et de participation», écrit le journal qui rappelle que les dividendes versés dépendent des besoins de l’Etat et de ses performances financières.

Le quotidien affirme que la Banque centrale a engrangé un bénéfice de 985 millions de dirhams en légère baisse de 6%, principalement en raison d’éléments non récurrents.

En revanche, le résultat brut d’exploitation, lui, s’est amélioré de 12% à 1,8 milliard de dirhams, suite à la bonne conduite des opérations de politique monétaire et de gestion des réserves de change.

+Al Ahdath Al Maghribia+ écrit que les autorités locales ont lancé une vaste opération de contrôle de ces appartements et de sensibilisation de leurs propriétaires, et ce dans le cadre des efforts déployés pour anticiper tout ce qui peut toucher à la sécurité publique.

La même source ajoute que les autorités échangent avec les propriétaires au sujet des précautions qu’ils doivent prendre quand ils louent leurs appartements, ainsi que des procédures légales qu’ils doivent mener pour se conformer à la loi.

Selon la publication, cette campagne est menée par une commission où sont représentés l’ensemble des services impliqués dans la sécurité et la préservation de la sûreté publique, dont les autorités locales, la DGSN et les forces auxiliaires. Elle a entamé, depuis une semaine, une tournée des résidences et des complexes résidentiels connus pour abriter des appartements meublés destinés à la location.

D’après le journal, cette campagne n’a pas tardé à apporter ses premiers fruits, puisqu’elle a permis de mettre la main sur un touriste étranger recherché pour son implication présumée dans plusieurs crimes. Il s’agit, selon la même source, d’un Français faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice de son pays qui le soupçonne d’être impliqué dans une tentative d’homicide à l’aide d’armes à feu. Il a été interpellé justement dans un appartement meublé qu’il louait dans la ville ocre.

+Le Matin+ indique que le Consulat Général des États-Unis à Casablanca a annoncé avoir entamé le projet de construction de ses nouveaux locaux dans la capitale économique, qui devrait démarrer dans la deuxième moitié de 2020.

Une rencontre a été organisée récemment avec une quinzaine d’entreprises marocaines souhaitant collaborer avec les entreprises américaines sélectionnées pour construire le nouveau complexe, indique un communiqué de la représentation consulaire, cité par le quotidien.

« Casablanca continue de se développer en tant qu’un hub de classe mondiale pour les affaires, les médias, le commerce et le tourisme, et notre établissement diplomatique doit également répondre aux critères d’un établissement de classe mondiale », a souligné Jennifer Rasamimanana, Consule Générale des États-Unis à Casablanca en marge de cette rencontre.

Composé de plusieurs bâtiments, ce nouveau complexe moderne à usage mixte occupera près de 3 hectares de la zone Casa-Anfa, près du site de l’ancien aéroport de Casablanca, précise le journal.

+Les Eco+ rapporte que l’Olympique de Marseille a annoncé mercredi l’ouverture d’une école de football pour les jeunes à Tunis, la première de l’OM à l’étranger. Celle-ci devrait ouvrir ses portes le 7 septembre prochain, a-t-il été annoncé.

L’ouverture de cette école baptisée « OM School Tunis », sera suivie par d’autres dans le Maghreb, dont le Maroc, a indiqué le club français.

« La priorité pour nous, c’est l’Afrique. Nous lançons le programme international ici, en Tunisie. Dans quelques semaines, ce sera en Algérie et après au Maroc », ont annoncé les représentants du club français, cités par le quotidien.

Elle entraînera des enfants de 5 à 16 ans, trois fois par semaine, sur le plan physique mais aussi psychologique.