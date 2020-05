Economie, santé et médias au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi consacrent de larges commentaires à la problématique du chômage, aux foyers du Covid-19 et aux programmes de caméra cachés, diffusé par la 2ème chaine de télévision marocaine durant ce mois de Ramadan.Commentant les derniers chiffres du HCP sur le chômage, +Aujourd’hui le Maroc+ écrit que cela fait des années que le taux de chômage dans notre pays oscille entre les 9 ou 10%, sans que l’on soit capable de baisser ce taux d’une manière significative et surtout descendre sous la barre des 7%.

Des efforts sont consentis par les autorités du pays pour inverser la tendance, mais il reste encore plusieurs défis à relever, relève le journal, expliquant que des programmes comme celui des auto-entrepreneurs ont été conçus pour faire baisser le taux de chômage, mais il semble que du chemin reste encore à parcourir.

Actuellement, le pays est mobilisé pour minimiser l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’économie d’une manière générale mais il va falloir très vite se pencher sur la problématique de l’emploi pour résorber le taux de chômage actuel et permettre à tous les Marocains à la recherche d’un travail de trouver un emploi décent ou lancer leur propre projet, conclut-il.

+Al Ahdath Al Maghribia+ relève que le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus ne cesse d’augmenter dans certaines régions du royaume, malgré l’enregistrement d’un nombre record de guérisons (35,2%).

La découverte de foyers de contamination, ici et là, risque d’aggraver la crise épidémiologique dans notre pays, à cause d’un relâchement dans le respect des mesures de confinement.

Le directeur de l’Epidémiologie, Mohamed El Youbi, a indiqué, mardi dernier, que la plupart des cas d’infection ont été enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat. Dans la métropole économique, les autorités déploient d’énormes efforts pour circonscrire un foyer de contamination détecté dans une usine, à Ain Sebaâ.

A Salé, les autorités locales, les services de sécurité et les sapeurs-pompiers ont investi plusieurs quartiers pour superviser le transport de personnes susceptibles d’avoir été contaminées. Ces mesures drastiques ont été prises pour juguler les éventuels foyers de contamination, les cas testés positifs ayant fortement augmenté dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, indique la publication.

Sous le titre « Caméra gâchée et confinés fâchés », +l’Opinion+ s’attaque à ce concept qui, selon lui, est à la base conçu pour divertir les jeûneurs et les aider à bien digérer, les farces et attrapes à l’adresse des invités ou comédiens renommés.

Au lieu de cela, la « caméra cachée » durant ce mois sacré d’abstinence, se paie la fiole du commun des mortels, souligne le quotidien, évoquant un comédien qui avouait dernièrement que « les dés sont pipés pour la simple raison que l’invité du jour est mis à l’avance au parfum ».

Il ne faut jamais prendre les téléspectateurs pour des ignares car ils ne sont point dupes pour avaler ces couleuvres, prévient-il, se réjouissant que la télécommande soit « heureusement » là pour nous libérer et nous aider à zapper.