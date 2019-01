Economie, politique et sport à la une des journaux béninois

Les quotidiens béninois visités par APA ce vendredi traitent de divers sujets allant de l’économie au sport en passant par la politique.« Confirmation de la notation B+/stable par Standard & Poor’s, la preuve que l’économie béninoise se porte bien », affiche en manchette La Nation qui informe dans ses colonnes « que l’année 2018, en matière économique, a pris fin sous de bons auspices augurant de belles perspectives pour 2019 ». Le journal précise alors que les réformes initiées par l’Exécutif portent leurs fruits et que les signaux verts actuels résultent de leurs incidences induites sur l’économie nationale.

Sous le titre « Performance économique, le Bénin classé 2ème en Afrique pour sa gestion macro-économique » L’évènement Précis revient sur cette même actualité et informe qu’à l’échelle africaine, le Bénin est classé au deuxième rang, au même niveau que le Sénégal et le Kenya, soit des économies les plus dynamiques du continent.

L’agence a revu, significativement à la hausse, ses prévisions de croissance pour le Benin sur la période 2018- 2021 en la portant en moyenne à 6,5%. Une croissance, qui selon le journal, sera portée par les gains de productivité dans l’agriculture, l’amélioration de la gestion du Port autonome de Cotonou et sa modernisation, ainsi que les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement.

La même information est à lire également à la une de l’Autre Quotidien qui écrit « Standard & Poor’s confirme la notation du Bénin B+/stable ».

Ce même quotidien revient, par ailleurs, sur l’organisation des Législatives 2019, et informe que « Les électeurs (sont convoqués) aux urnes le 28 avril prochain ». A ce propos, le journal soutient que « les électeurs savent désormais à quoi s’en tenir pour le scrutin devant consacrer le renouvellement des membres du Parlement ».

Le Matinal, sur cette même lancée écrit « Le corps électoral aux urnes le 28 avril » avant d’expliquer que la décision est issue du Conseil des ministres de ce mercredi 09 janvier 2019 et que les béninois iront donc aux urnes à cette date pour élire leurs représentants pour le compte de la 8ème législature à l’Assemblée nationale.

Le Matin conclut « Talon respecte ses engagements » tout en relevant que l’organisation des élections à bonne date n’a plus été le cas ces dernières années.

Sur un tout autre sujet, Le Matin revient sur la visite du Président de la FIFA au Benin et arbore ce titre « Développement ou avancement du football béninois, Infantino séduit par la vision du gouvernement ».

Nord Sud Quotidien renchérit « La Fifa soutient le programme des classes sportives ». Et l’Evènement Précis conclut « Le président de la Fifa invite les Béninois à se mettre au travail ».