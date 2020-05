Economie et santé se partagent la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent essentiellement sur la loi de finances rectificative, la confiance des Marocains dans la gestion du gouvernement de la crise sanitaire, les recettes record de l’administration des douanes et la levée du confinement sur les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que « l’exercice qui devrait démarrer incessamment pour l’élaboration de la loi de Finances rectificative sera le véritable indicateur coloré quant aux vraies convictions et orientations du gouvernement concernant la sortie de crise », notant que si les orientations prises s’avèrent être plus dominées par des considérations d’ordre programmatique et de nature comptable, cela veut dire que la préoccupation majeure des politiques qui sont aux commandes est de faire face à la crise budgétaire de l’Etat avant tout.

Préserver les équilibres budgétaires de l’Etat est étroitement tributaire de la relance vigoureuse de l’activité, souligne la publication, indiquant que pour cela, « le soutien et l’accompagnement des opérateurs économiques, publics et surtout privés, sera un passage obligé et devra s’installer comme mode opératoire sur une longue durée, au moins pour les 18 mois à venir.

De son côté, +l’Economiste+ fait savoir qu’une huitième et dernière enquête « L’Economiste-Sunergia » marque un vrai tournant dans le quasi-unanimisme autour des mesures anti-coronavirus, précisant qu’ « une personne sur cinq désapprouve la mesure de confinement depuis qu’elle a été prolongée. Ce n’est pas la majorité, mais ce n’est pas peu. Et surtout c’est un retournement ».

La confiance dans les mesures gouvernementales est la clef du « système marocain », estime la publication, notant toutefois, que « quand on apprend de la bouche du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration que l’épidémie nous coûte un milliard de DH par jour… après avoir entendu le chef de gouvernement dire que nous ne sommes pas encore arrivés à maîtriser les vagabondages du virus… les frustrations et questions remontent à la surface ».

+L’Opinion+ rapporte que la Douane marocaine a pulvérisé tous ses records de recettes en recouvrant 103,7 milliards de dirhams (1 euro = 10,7 DH) durant l’année écoulée contre 100,8 milliards DH en 2018.

Selon l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII) qui vient de publier son rapport d’activité de 2019, cette performance est due principalement à une évolution remarquable des importations,

Pour ce qui des recettes douanières budgétaires encaissées, elles ont affiché une progression de 3,1% à 94,6 milliards DH, ajoute la même source, citée par le journal. Hormis la redevance gazoduc, tous les droits et taxes recouvrés par l’ADII ont enregistré une évolution positive.

+Libération+ fait savoir que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a fixé le 27 mai comme date de levée du confinement sanitaire pour ses fonctionnaires, en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la nature, la taille et l’emplacement de chaque établissement pénitentiaire.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre du plan de la DGAPR de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus et en préparation au retour au fonctionnement normal des établissements pénitentiaires, concernera 41 établissements pénitentiaires et sera appliquée le 10 juin dans 35 autres prisons, indique un communiqué de la Délégation, cité par le quotidien.

Cette mesure ne s’appliquera pas aux établissements pénitentiaires qui connaissent encore des cas confirmés d’infection au coronavirus.