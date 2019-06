Economie, environnement et sport au menu des quotidiens marocains

Le secteur automobile, la propreté des plages au Maroc et l’ouverture de la CAN-2019 sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce vendredi.+Aujourd’hui le Maroc+ revient sur le secteur automobile au Maroc. L’entrée en service de l’usine de Peugeot propulsera le Maroc dans le classement des plateformes mondiales de l’industrie automobile, mais la partie est loin d’être gagnée pour autant, écrit le journal.

D’abord parce que le Maroc n’a pas encore atteint la taille critique qui commence à partir d’un million de voitures montées par an et dont le Maroc s’en approche à grands pas. Pour cela, il faudra qu’un troisième, un quatrième, voire un cinquième constructeur viennent s’installer au Maroc.

En plus des traditionnels et désormais acquis, encouragements à l’investissement, avantages et autres incitations fiscales, les géants de l’industrie mondiale recherchent aussi les compétences, des employés et des cadres bien formés et qualifiés, mais sur ce volet également le Maroc a encore beaucoup à faire, fait-il remarquer.

Tout cela sachant que de l’autre côté, le gouvernement n’a toujours pas rendu sa copie sur deux sujets au cœur même de la démarche, à savoir la formation professionnelle et la nouvelle architecture des Centres régionaux d’investissement, constate-t-il.

+L’Opinion+ s’intéresse à la propreté des plages marocaines. Le quotidien estime que le Maroc peut se targuer de rivaliser avec des nations plus développées en ce qui concerne la propreté des plages, précisant que cette année 21 plages marocaines ont reçu le très convoité label international « Pavillon bleu », un label d’excellence présent dans environ 4.000 plages réparties sur une cinquantaine de pays à travers le monde.

Ces plages respectent les différents critères requis, comme le fait de disposer de toilettes et douches pour les baigneurs constamment nettoyées et accessibles aux personnes à besoins spécifiques, d’être sensibilisées au développement durable et de disposer d’un centre de premiers soins, d’une équipe de sauvetage et de la facilité d’accès pour les visiteurs ou pour d’éventuelles interventions des services de l’ordre, constate-t-il.

+Ahdath Al Maghribia+ rapporte que ce vendredi est le top départ pour un mois de compétition. La 32e édition de la CAN commence en Égypte dans un contexte très tendu, même si la ferveur footballistique est à son comble.

Avant le match d’ouverture, une cérémonie d’inauguration dont la durée sera de 15 minutes connaitra la diffusion du clip officiel de la compétition avec une chanson entonnée en arabe, français et anglais.

Selon le quotidien, les autorités ont exhorté les supporters à se déplacer en masse pour assister à cette cérémonie et promettent un spectacle jamais vu dans l’histoire des stades en Égypte, pour redorer le blason du président Abdel Fattah al-Sissi dont la popularité a été sérieusement ébranlée après la mort subite de l’ancien président Mohammed Morsi.