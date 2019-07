Economie, enseignement et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi consacrent de larges commentaires à l’opérationnalisation de la ZLECAF, aux nouveaux étudiants devront poursuivre leurs études aux universités marocaines et aux conséquences de l’élimination du Maroc des 8èmes de finale de la CAN-2019 en Egypte.+Le Matin+ cite une déclaration, dimanche à Niamey, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Nasser Bourita qui a affirmé que l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) « s’inscrit parfaitement dans la vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique intégrée et prospère ».

« Selon la vision de SM le Roi Mohammed VI, la création de la ZLECAF, loin d’être une fin en soi, marque le début d’un dessein collectif plus vaste. Elle est l’expression d’un nouveau modèle de co-développement en Afrique, d’un modèle inclusif, solidaire et efficient, au service du citoyen africain », a ajouté le ministre dans une déclaration en marge du 12ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine.

Dans le même sillage, +Al Bayane+ estime que c’est un message de fierté, d’optimisme et d’aspiration que les leaders africains ont lancé, à Niamey, à l’ouverture du 12ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA), exclusivement consacré au lancement officiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Tour à tour, les chefs d’Etat et de gouvernement africains se sont félicités de la genèse, de la portée et des retombées de cette Zone qui fera de l’Afrique un méga-marché de plus d’un milliard de personnes avec un produit intérieur brut (PIB) cumulé d’environ 3.5 milliards de dollars.

Donnant le ton, le président de la commission de l’UA Moussa Faki Mahamat a salué un accord « historique » qui inspire fierté et qui devrait métamorphoser l’économie continentale en dopant de manière exponentielle les flux commerciaux interafricains.

+L’Economiste+ rappore que près de 250.000 nouveaux étudiants viendront gonfler les rangs dans les universités lors de la prochaine rentrée. Cette forte demande s’explique par la hausse de 7% du taux de réussite au baccalauréat de cette année, a indiqué Khalid Samadi, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cité par la publication.

Pour répondre à cette demande, l’offre pédagogique est en train d’être élargie. Ainsi, le gouvernement a déjà approuvé la création de 23 nouveaux établissements universitaires, afin de répondre à l’offre pédagogique à moyen terme.

Côté sport, +Al Ahdath Al Maghribia+ écrit que la dramatique élimination de l’équipe nationale en huitièmes de finale de la CAN face à la modeste équipe du Bénin n’a encore eu aucune répercussion, ni conséquence.

Ainsi, selon le quotidien, le sort du coach national, Hervé Renard, sera décidé à la suite d’une réunion qu’il tiendra dans les prochains jours avec le président de la Fédération marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Lekjaa n’a pas voulu communiquer autour de cette question en attendant d’y voir plus clair et d’avoir assez d’éléments pour prendre une bonne décision. Le contrat du technicien français court jusqu’en 2021, et s’il souhaite partir avant cette date il devra s’acquitter de la clause libératoire. Pour le quotidien, la FRMF attend de voir ce que ce dernier souhaite faire avant de prendre le risque de se retrouver dans l’obligation de lui payer de lourdes pénalités de licenciement, indique la publication.