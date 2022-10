Earthtalent by Bolloré : plus de 50 000 bénéficiaires en 2021

Depuis de nombreuses années, le Groupe Bolloré soutient l’autonomisation de la jeunesse à travers son programme de mécénat Earthtalent by Bolloré. En 2021, 366 projets à fort impact sociétal ont été soutenus dans les pays d’implantation du Groupe. 70 % d’entre eux étaient sur le continent africain. Au total, ils ont permis de toucher plus de 50 000 personnes*.La philosophie du Groupe, fondée sur l’engagement éthique et solidaire, a pour vocation d’accompagner la jeunesse sur le long terme afin d’aider au plus près les communautés locales. Aussi depuis la création de ce programme de solidarité internationale, le Groupe Bolloré présent dans 130 pays, développe une politique unique de mécénat de proximité. En 2021, les dons aux associations ont principalement soutenu le secteur de l’éducation et de la santé.

Au Congo par exemple, grâce au programme Bibliobus, un accès à la lecture a été mis en place pour les jeunes défavorisés dans plusieurs quartiers de Pointe-Noire. Un partenariat de quatre ans a été signé avec l’Institut Français du Congo. Il permet actuellement à 1 000 enfants de bénéficier du dispositif.

À New Delhi, en Inde, ce sont 180 jeunes en situation de handicap qui ont pu être accompagnés à travers la prise en charge de leur formation professionnelle et le financement de la rénovation d’un centre adapté.

Si la jeunesse est l’axe prioritaire du programme de solidarité Earthtalent by Bolloré, elle n’en est pas l’unique destinataire. Le Groupe se mobilise aussi en cas d’urgence humanitaire, comme cela a été le cas en 2021 après les pluies diluviennes au Timor-Leste et plus récemment en Haïti.

« L’an dernier, le Groupe Bolloré a mené une politique de mécénat ambitieuse à destination des communautés locales, des personnes en situation de handicap, des femmes et bien évidemment de la jeunesse. Au sein de toutes les divisions du Groupe Bolloré, les collaborateurs se sont également mobilisés à travers des missions de bénévolat effectuées sur leur temps de travail. Nous continuons en 2022 à nous mobiliser pour maintenir nos engagements et mettre en place de nouveaux projets », a déclaré Dorothée Van der Cruyssen, Directrice de l’Engagement Solidaire International et Mécénat du Groupe Bolloré.

À propos du Groupe Bolloré

Créé́ en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, avec plus de 79 000 collaborateurs, répartis dans 130 pays et sur les 5 continents. Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l’innovation et sur le développement à l’international, il occupe aujourd’hui des positions fortes dans trois secteurs d’activité : le transport et la logistique, la communication, le stockage d’électricité et les systèmes. Implanté dans de nombreux pays en transition, notamment en Afrique, le Groupe Bolloré participe à la croissance économique et au développement social des territoires sur lesquels il est présent.

À propos d’Earthtalent By Bolloré

C’est le programme de solidarité du Groupe Bolloré en faveur de l’autonomisation de la jeunesse. Crée en 2010, il s’appuie sur son ancrage territorial développé à travers ses différentes activités pour soutenir les projets d’associations de proximité principalement dans les domaines de l’éducation, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat. Répondant aux enjeux sociétaux, ce programme constitue une priorité tant pour les jeunes générations que pour les communautés locales.

