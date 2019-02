Droits de retransmission de la Can : la Guinée mandate l’UAR

Le ministre de l’Information et de la Communication Amara Somparé, a annoncé que la Guinée a fait de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) sa mandataire dans les négociations pour la concession des droits de retransmission des éditions de 2019, 2021 et 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations de football.Amara Somparé a expliqué cette décision par le fait que « la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG, publique) est confrontée à l’insuffisance d’équipements techniques répondant aux standards de la Caf pour diffuser des matchs à domicile. En plus de cela, elle a perdu son statut de diffuseur local, attribué actuellement à une chaîne privée ».

S’adressant jeudi à la presse, au terme du Conseil des ministres, le ministre a ajouté que « pour des raisons techniques, institutionnelles et juridiques, la RTG ne peut que partiellement assurer la retransmission des matchs de nos équipes nationales ».

Face à ce constat, Amara Somparé a signalé que « l’acquisition d’équipements, dans un délai raisonnable, est nécessaire pour permettre la retransmission des matchs des équipes nationales joués à domicile ».

Pour sa part, le président Alpha Condé a insisté sur la nécessité de « relancer, dans un bref délai, les activités des antennes régionales de la télévision et de la radio nationale ».