Douala abrite la 11è édition de l’Africa Banking Forum

La 11è édition de l’Africa Banking Forum (ABF) se tiendra du 20 au 21 juin 2019 à Douala et réunira 500 participants venant des milieux d’affaires, a annoncé dimanche i-conférences, l’organisme de droit marocain chargé de son organisation.Partant du fait que la dynamique de croissance en Afrique centrale requiert un système bancaire performant capable d’accompagner les visions et stratégies des Etats, les autorités de tutelle et associations bancaires, explique l’organisateur dans un communiqué, doivent définir des plans d’actions et programmes visant le financement de l’activité économique et l’accompagnement de la croissance.

Organisé en partenariat avec le ministère camerounais des Finances et l’Association des Professionnels des Établissements de Crédit du Cameroun (APECCAM), ce forum se présente comme une « plateforme incontournable de réflexions et de débats autour du développement du système bancaire en Afrique francophone », précise le communiqué.

Fort du « succès de ses dix précédentes éditions réussies » à Marrakech, Tunis, Abidjan, Dakar et Douala, l’Africa Banking Forum sera organisé pour la deuxième année consécutive à Douala, ce qui « confirme le rôle central que joue le Cameroun en tant que hub financier régional ».

Parmi des thématiques inscrites à l’ordre du jour, la relation Banque/État pour dynamiser l’économie, les enjeux évolutifs de la bancarisation avec l’avènement de nouveaux canaux digitaux, le rôle de la banque dans le financement des PME.