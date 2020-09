Donald Trump nominé pour le prix Nobel de la paix 2021

La nouvelle est tombée ce 9 septembre, le président américain Donald Trump est nominé pour le prix Nobel de la paix 2021. Il répond aux critères de nomination souligne un député norvégien

Sa candidature avait été proposée par le président de la délégation norvégienne, Christian Tybring-Gjedde à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. Ceci en raison des efforts consentis par le président des Etats-Unis pour résoudre les conflits dans le monde. Notamment son rôle joué dans l’accord de paix entre Israël et les Emirats Arabes unis. C’est suite à cela que L’institut Nobel norvégien a accepté la proposition émise par le député norvégien.

Christian Tybring-Gjedde a déclaré ce mercredi en parlant de la nomination de Donald Trump, qu’il répond aux 3 critères nécessaires à la nomination d’un prix Nobel de la Paix. A savoir la fraternité entre les nations, la réduction des armées permanentes, et la promotion des congrès de la paix. Selon lui le président républicain a joué un rôle important dans l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis. Lequel accord est « unique et historique », fait-il savoir. Il espère que cela va s’étendre à d’autres pays du Moyen-Orient pour parvenir à une paix permanente.

Le parlementaire norvégien a martelé que son candidat mérite être couronné, surtout si l’on venait à le comparer avec les lauréats précédents. Il estime que l’accord qui favorise la nomination de Donald Trump est révolutionnaire pour le Moyen-Orient. La personnalité du patron de la Maison blanche ne saurait être un frein, assure l’élu norvégien. « Ce n’est pas la personnalité qui fait qu’on reçoit le prix, mais ce que la personne a effectivement réalisé pour instaurer la paix dans le monde », a-t-il confié à l’AFP.