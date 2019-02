Dominique Ouattara octroie 200 millions FCFA aux femmes vivant avec le VIH/Sida pour leur autonomisation

La Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, Ambassadeur Spécial de l’ONUSIDA a octroyé la somme de 200 millions FCFA à la Coalition des femmes vivant avec le VIH (COF-CI) dont elle a été l’hôte, vendredi, à son siège sis à Yopougon, à l’ouest de la capitale économique.Pour sa première sortie de l’année dans le cadre de ses activités officielles, la Première Dame Dominique Ouattara, Ambassadeur Spécial de l’ONUSIDA s’est rendue au centre Amépouh de Yopougon qui abrite le siège de la COF-CI, qui porte désormais le nom de centre Amépouh Dominique Ouattara, la réponse à une doléance de la Présidente du Conseil d’administration de la Coalition, Mme Christine Houssou Gonhi.

Un centre flambant neuf, entièrement, réhabilité à hauteur de 20 millions FCFA et équipé (30 millions FCFA) par Mme Ouattara qui, outre ces travaux, a octroyé une enveloppe du Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) de 200 millions FCFA à l’association « la coalition des femmes vivant avec le VIH », afin de les aider à développer des activités génératrices de revenus.

Devant cette générosité de la 1ère Dame ivoirienne, Mme Houssou a admis que son organisation ne serait pas en mesure «de mener un combat et atteindre des résultats dans le domaine de la lutte contre le VIH/Sida si nous n’étions pas soutenues et accompagnées dans nos actions par la plus prestigieuse maman de Côte d’Ivoire» qu’est Dominique Ouattara.

«La COF-CI ne cessera jamais de vous dire merci pour votre soutien et vous pouvez désormais nous considérer comme vos amazones dans votre noble tâche d’ambassadeur Spécial de l’ONUSIDA pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique», a promis Christine Houssou.

Dans son intervention, la Première Dame a félicité ses «soeurs» membres de la Coalition pour «le travail formidable» qu’elles accomplissent, exprimant «sa fierté et son émotion pour la solidarité dont vous faites preuve pour surmonter ensemble, toutes les difficultés qui se présentent à vous au quotidien».

«Chacune de vous est un modèle de courage et de détermination, et je vous encourage à persévérer dans ce sens», a-t-elle exhorté.

«En tant que femme, en tant que mère et en ma qualité d’Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA, votre combat pour la vie et pour le bien-être de vos familles, est aussi le mien. C’est pourquoi, le plaidoyer que je fais sur toutes les tribunes internationales, chaque fois que l’occasion m’est offerte, est celui de l’élimination de la transmission Mère-Enfant du VIH et de la lutte contre le sida pédiatrique», a poursuivi Mme Ouattara.

Par ailleurs, elle réitérer son appel à «toutes mes sœurs, à toutes les femmes de Côte d’Ivoire, particulièrement les futures mamans, afin qu’elles aillent se faire dépister (…) il est important que chaque femme se fasse dépister, et que chaque femme enceinte suive les consultations prénatales pour assurer la santé de son enfant», a encore conseiller l’ambassadeur spécial de l’ONUSIDA.

Auparavant, la Directrice pays de l’ONUSIDA, Mme Brigitte Quenum, le ministre de la santé,Dr Aka Aouélé ont, tour à tour salué l’engagement de la Première Dame Dominique Ouattara dans la lutte contre le VIH/Sida. Comme dans chacun de ses déplacements, Mme Ouattara a fait des dons en espèces de 7 millions FCFA.