Djimta Yamtamadji nommé sélectionneur des Sao du Tchad

La Fédération tchadienne de football a désigné, mercredi à N’Djamena, le staff Technique de l’équipe nationale de football, Les Sao du Tchad, notamment l’entraîneur et ses adjoints.Le poste d’entraîneur est confié à Djimtan Yamtamadji, avec comme adjoint Amane Adoum Tounia.

La Fédération tchadienne de football a précisé que ce staff a pour objectif la qualification de l’équipe nationale sénior à la phase du Championnat d’Afrique des Nations des Joueurs Locaux (CHAN). 2020.

« Le nouvel entraineur a pour mission de diriger le staff, de participer à des missions de détection et de supervision technique des joueurs tchadiens sur le territoire national ou à l’étranger, de sélectionner les joueurs de l’équipe nationale, procéder de façon autonome et indépendante à la composition de l’équipe Sao Séniors (choix des joueurs, coaching, animation et remplacement) », a mentionné la fédération dans son cahier des charges du nouveau staff technique.