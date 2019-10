L’expert en télécommunications, Djibril Ouattara, nommé directeur général de MTN Côte d’Ivoire, en remplacement Freddy Tchala qui a récemment démissionné de ses fonctions, devrait prendre fonction le 1er novembre 2019, selon un communiqué du Groupe MTN.« MTN Groupe annonce la nomination de M. Djibril Ouattara au poste de directeur général de MTN Côte d’Ivoire. Sa prise de poste sera effective le 1er novembre 2019 », indique un communiqué du groupe dont APA a reçu copie.

M. Djibril Ouattara qui totalise plus de 15 ans d’expériences dans le secteur des télécommunications a travaillé à MTN Congo où il était précédemment directeur général, et a réussi à mettre en œuvre des stratégies d’affaires efficaces qui ont abouti à des performances significatives de la filiale.

Il a aussi travaillé dans des environnements multiculturels en Afrique, aux Etats-Unis et en Europe. Avant de rejoindre MTN, il a occupé le poste de directeur général chez Canal+ Côte d’Ivoire et Etisalat-Atlantique Telecom Togo.

Titulaire d’un MBA de la MIT-Sloan of Management (Etats-Unis) et d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSIA-INSET obtenu en Côte d’Ivoire, il prend désormais la tête de MTN Côte d’Ivoire.

MTN Côte d’Ivoire, filiale du Groupe MTN, est représentée dans 22 pays et leader des télécommunications en Afrique. Ce fournisseur de solutions de communication et de paiement est présent en Côte d’Ivoire depuis plus de 20 ans.

M. Freddy Tchala a récemment démissionné de ses fonctions de directeur général de MTN Côte d’Ivoire pour des raisons personnelles.