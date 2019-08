DJ Arafat était un «génie », estime l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire

L’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire ( UJOCCI) a estimé mardi que DJ Arafat, la star ivoirienne du coupé-décalé ( Musique urbaine en vogue en Côte d’Ivoire) décédé lundi à Abidjan, « était un génie et ne pourra pas être remplacé ». « DJ Arafat était un génie. Il ne pourra pas être remplacé, mais la musique coupé-décalé vivra toujours. D’autres artistes prendront la relève mais la place de DJ Arafat sera difficilement prenable », a dit Philippe Kla, le président de l’UJOCCI dans un entretien avec APA.

Selon lui, le décès de DJ Arafat est une « grosse perte » pour la musique ivoirienne et africaine. « Arafat était là, on avait dû mal à le comprendre. Aujourd’hui, avec sa perte, on voit véritablement ce qu’il représentait pour la musique ivoirienne et africaine. Arafat est une icône et je pense que sa disparition va laisser un grand vide au niveau de la musique ivoirienne », a poursuivi M. Kla soulignant que « le roi du coupé-décalé » (un des surnoms de DJ Arafat) était un « homme talentueux, généreux et altruiste ».

Dans la foulée, M. Kla a invité les fans de DJ Arafat à « se calmer et à faire confiance aux autorités ivoiriennes pour lui organiser des obsèques dignes». DJ Arafat, était l’un des artistes-chanteurs du coupé-décalé les plus célèbres de Côte d’Ivoire. Il était même considéré comme l’un des meilleurs chanteurs d’Afrique avec plusieurs distinctions au niveau national et continental.

Dans la nuit de dimanche à lundi, DJ Arafat a fait un accident de moto à Angré dans l’Est d’Abidjan. Évacué d’urgence dans une polyclinique de la capitale économique ivoirienne, le célèbre chanteur a succombé à ses blessures lundi dans la matinée à l’âge de 33 ans.