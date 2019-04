Dix millions de dollars du Koweït pour des projets de développement en Mauritanie

La Mauritanie a obtenu du Koweït un financement global de 10,5 millions de dollars US pour des projets de développement, rapporte jeudi l’Agence mauritanienne d’information (AMI, publique).Il s’agit d’abord d’une enveloppe de 3 millions de dinars koweitiens (9,8 millions de dollars US) destinée à un projet d’eau potable et de développement des oasis dans les zones rurales, a précisé l’AMI.

Ce financement permettra de renforcer les efforts déployés en matière de lutte contre la pauvreté et le chômage dans les zones ciblées, d’améliorer le revenu des agriculteurs et de fixer les populations dans leurs terroirs.

L’autre financement, d’un montant de 750.000 dollars US, sera utilisé pour les études préparatoires de projets hydrauliques, d’assainissement, de décentralisation et de développement dans des zones de l’est mauritanien.

Deux conventions relatives à ces financements ont été signées jeudi à Koweït-city par le ministre mauritanien de l’Economie et des Finances, Moctar Ould Diay, et le directeur général, président du conseil d’administration du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), Abdellatif Youssef Al-Hamd.

La signature est intervenue en marge des assises annuelles des institutions financières arabes qui se tiennent au Koweït.