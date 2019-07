Dix mille agents publics fictifs débusqués au Cameroun

Plus de 10 000 agents publics fictifs ont été débusqués et rayés du fichier de la solde au Cameroun, selon le bilan d’étape publié par le ministère des Finances et que APA a pu consulter vendredi.Rentrant dans le cadre du comptage physique du personnel de l’État (Coppe) lancé en avril 2018, cette exclusion massive des bordereaux de paiement permet au Trésor de réaliser une économie annuelle de l’ordre de 30 milliards FCfa.

En juillet 2018, une opération similaire avait permis de repérer quelque 44 000 fonctionnaires présumés fictifs ou décédés et dont les salaires étaient perçus par des tiers.

Pour 2019, les salaires, primes, pensions et autres avantages du service public devraient constituer une masse salariale de 1058 milliards FCfa, en hausse de 3,32% par rapport à l’année dernière.