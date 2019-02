Diversité de sujets au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi traitent de nombre de sujets notamment le lancement du Programme Emploi FBR, l’ouverture des inscriptions pour la campagne agricole dans les champs de cette région andalouse et la gestion des déchets à Casablanca.+Al Massae+ informe que les inscriptions ont été ouvertes dans la région de Khémisset. Objectif: recruter 350 saisonnières, sur les 19.000 qui se déplaceront durant cette campagne agricole dans les champs de cette région andalouse.

La publication ajoute que ces dernières seront engagées pour une durée de 3 mois, d’avril à juin. Elles toucheront un salaire quotidien de 37 euros, soit 400 dirhams/jour, et seront nourris, logées par leurs employeurs.

A en croire le journal, c’est l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) qui supervise cette campagne de recrutement en imposant des conditions strictes. Ainsi, l’âge des postulantes ne doit pas dépasser les 45 ans.

+L’Economiste+ revient sur la question de la gestion des déchets à Casablanca. Le quotidien affirme que bien que la crise des déchets ait été résolue, par un nouveau contrat de gestion déléguée, un problème de fond subsiste : le sujet de la décharge où seront acheminés les déchets reste en suspens.

Ce fiasco environnemental a plusieurs déterminants. D’abord les communes ne se sont jamais suffisamment préparées au système de la délégation, et les incohérences des stratégies menées jusque-là par la mairie de Casablanca, comme chasser des délégataires pour les faire revenir en version plus chère quelques années plus tard, ne s’expliquent pas autrement. Ensuite l’incivisme, le vandalisme, l’absence de culture de tri ainsi que la sempiternelle crise d’une décharge introuvable ont fait le reste, constate la publication.