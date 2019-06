Divers sujets à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi traitent de nombre de sujets notamment le projet de loi sur les publications sur la Toile, le scandale provoqué par la découverte de champs de menthe traitée avec des pesticides non autorisés et la réunion prochaine de la Commission de discipline de la CAF.+Al Akhbar+ rapporte qu’une nouvelle loi sera bientôt approuvée et mise en application en vue de mettre plus d’ordre et de rélementation dans le domaine du digital, des publications sur la Toile et d’une façon générale dans le domaine de la communication audiovisuelle.

Selon le quotidien, le ministre de la Communication et de la culture vient de transférer au secrétariat général du gouvernement (SGG) un nouveau projet de loi renforçant les pouvoirs de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), lui octroyant de nouvelles prérogatives relatives à toutes les publications sur la Toile.

Le SGG a envoyé ce projet de loi à la HACA pour avis, précise le quotidien, avant de le soumettre au conseil du gouvernement pour approbation. En vertu de cette nouvelle loi, la HACA aura désormais le pouvoir de combattre les allégations mensongères portant atteinte à l’ordre public, les fausses informations touchant la crédibilité des élections et leurs résultats et d’interdire la publication de sondages d’opinion avant les échéances électorales.

+Al Massae+ fait savoir que l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) indique que ses services régionaux ont détruit toutes les cultures de menthe déclarées toxiques. Des PV d’infractions ont été dressés à l’encontre des contrevenants et ont été envoyés aux tribunaux compétents.

L’Office, qui a lancé une campagne de surveillance et de contrôle, à travers ses services régionaux, a détruit tous les champs de menthe incriminés en collaboration avec les autorités locales.

L’ONSSA a, par la suite, dressé des PV d’infractions à l’encontre des producteurs concernés et les a envoyés aux tribunaux compétents. Ces mesures ont été prises, ajoute le communiqué de l’Office, suite à la découverte par les services de contrôle d’échantillons non conformes à la loi et aux caractéristique en vigueur. Les résultats des analyses ont révélé l’utilisation de pesticides non autorisés dans la culture de la menthe.

L’ONSSA, poursuit la publication, a par ailleurs demandé aux marchés de gros et aux grandes surfaces d’exiger des distributeurs les analyses confirmant la sécurité sanitaire de la menthe.

Au registre sportif, +Al Ahdath Al Maghribia+ indique que la Confédération africaine de football s’apprête à réunir, la semaine prochaine, sa commission de discipline dans le but de se pencher sur les graves dérapages ayant émaillé le match retour au stade olympique de Radès.

A en croire le quotidien, la CAF a dans sa ligne de mire des comportements inappropriés de certains dirigeants de l’Espérance de Tunis ainsi que les graves événements qui ont suivi l’invalidation du but d’El Karti à la 61e minute de la rencontre.

Selon une source contactée par le journal, le président de l’EST, Hamdi Meddeb, devrait être lourdement sanctionné suite à des menaces qu’il aurait proférées à l’endroit du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Meddeb devrait être suspendu pour une longue durée, précise la source.

Autre décision attendue de la part de la commission de discipline de la CAF: une probable sanction infligée à l’Espérance de Tunis, qui pourrait ainsi être interdite de recevoir à domicile suite aux incidents de Radès. L’EST devrait également s’acquitter d’une lourde amende, ajoute la même source.