Diplomatie : l’UE juge hostile l’expulsion de l’ambassadeur d’Allemagne du Tchad

La porte-parole du service diplomatique de l’Union européenne a exprimé son mécontentement suite à l’expulsion de l’ambassadeur d’Allemagne au Tchad par les autorités de transition.

Dans une déclaration du mercredi 12 avril 2023, Nabila Massrali, s’offusque : « c’est un geste particulièrement hostile eu égard au partenariat et à l’engagement de longue date de l’UE et de ses États membres au Tchad, y compris dans le cadre de la transition en cours. »

La porte-parole du service diplomatique de l’UE indique que : « « L’Union européenne réitère l’importance d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel et d’une transition d’une durée limitée qui garantisse le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Un processus inclusif et soutenu par tous les acteurs civils et politiques est essentiel afin de garantir la crédibilité et la légitimité du processus en cours et par là-même la réussite de la transition.»

En guise de rappel, vendredi dernier, le Tchad a expulsé, l’ambassadeur allemand, Jan Christian Gordon Kricke « pour attitude discourtoise » et « non-respect des usages diplomatiques« . En réaction à ce qu’elle qualifie d’ ‘’ expulsion infondée’’ de son représentant, la République fédérale d’Allemegne a également expulsé l’ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa.

