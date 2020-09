Sur ses antennes, la chaine de télévision i24 News a fait savoir que le Tchad a l’intention d’ouvrir son ambassade en Israël. Suite à cela, le ministre tchadien des affaires étrangères a apporté un démenti

Dans un communiqué rendu public le mardi 8 septembre 2020, le ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des tchadiens de l’étranger, Amine Abba Siddik dément formellement les informations véhiculées par la télévision israélienne. Le chef de la diplomatie indique le Tchad pas l’intention d’ouvrir une mission diplomatique d’ici un an

Le communiqué ajoute que, la reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël n’entame aucunement la position du Tchad sur la question de la Palestine et des territoires arabes occupés »

Amine Abba Siddik souligne que : « Le Tchad reste par conséquent très attaché au dialogue global pour une solution politique acceptable qui passe par la cohabitation pacifique entre la Palestine et l’Etat d’Israël », et ce, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l’Initiative de paix arabe