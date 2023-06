Diplomatie : le nouvel ambassadeur de l’Algérie présente ses lettres de créances

Le nouveau chef de mission diplomatique de l’Algérie au Tchad, a présenté ce jour les documents officiels, signé de son président et attestant qu’il est envoyé au Tchad.

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique et populaire d’Algérie au Tchad, S.E.M Bennadoum Djamel Eddine Omar a présenté ce mardi, 13 juin 2023, les copies figurées de ses lettres de créance au Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération Internationale, l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif.

Cette rencontre a permis aux deux personnalités d’avoir des échanges fructueux sur le renforcement, par des moyens pratiques, des relations bilatérales entre les deux Etats. Il s’agit des liens économiques, commerciaux, de solidarité et d’amitié. Les possibilités de relancer la commission mixte Tchad-Algérie dont la dernière rencontre s’est tenue à Alger en 2014, ont été également abordées au cours de cette audience.