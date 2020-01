Diplomatie, justice, santé et faits divers se paient la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent de divers sujets allant de la diplomatie aux faits divers, en passant par la justice et la santé.« L’Afrique réclame deux sièges permanents », barre à sa Une le quotidien national Le Soleil qui soulignent que « Les pays africains entendent renforcer leurs synergies d’actions pour disposer de deux sièges permanents et de sièges non permanents supplémentaires au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ». Cela pousse Sud Quotidien à arborer cette Une : « L’Afrique hausse le ton ».

Dans les colonnes du quotidien L’AS, le ministre sénégalais des Affaires étrangères soutient que « les pays africains fondent leurs arguments par le fait qu’au niveau du Conseil de Sécurité, la plupart des questions qui y sont réglées ou traitées concernent l’Afrique ».

Sous le titre « Jour de vérité pour Lamine Diack », Walf Quotidien informe que « C’est parti pour 10 jours de procès pour l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme, Lamine Diack et ses co-prévenus dont son fils, Papa Massata ».

« Ils sont soupçonnés de +corruption passive et active+ dans l’affaire du contrôle anti dopage des athlètes russes », précise le même journal.

Parlant de ce procès qui s’ouvre aujourd’hui à Paris (France), L’Observateur soutient que « Lamine et Pape Massata (font) face au drame de leur vie » avant d’ajouter que c’est « Le début de la fin » pour l’ancien patron de l’athlétisme mondial et son fils.

Sur un tout autre sujet, le quotidien EnQuête consacre un dossier à l’accouchement au Sénégal et arbore ce titre : « Au bout de l’angoisse ».

« Pour une femme enceinte, l’angoisse est une compagne quotidienne. Actuellement, au Sénégal, il faut y ajouter le calvaire de l’accouchement, du fait de la faible capacité de prise en charge des structures hospitalières. Des femmes en travail font le tour des structures sanitaires, espérant trouver un point de chute, afin de mettre au monde leurs nouveau-nés. Une longue chevauchée… au bout de l’angoisse », écrit notre consœur.

Le Quotidien revient sur les manifestations contre la hausse du prix de l’électricité et fait état de « L’impossible baisse » car « L’Etat doit encore plus de 189 milliards à la Senelec (Société nationale d’électricité) ».

Les quotidiens sénégalais sont par ailleurs revenus sur les faits divers qui ont secoué la société ces derniers jours. Vox Populi informe ainsi qu’« Un tailleur (a poignardé) un cordonnier » lors d’une bagarre au marché Ndiareme de Guédiawaye (Dakar).

Le même journal informe par ailleurs qu’un immigré sénégalais du nom de « Mouhamed Awa Cissé a sauté du toit de la police allemande après avoir appris son rapatriement vers Dakar ».

L’Observateur consacre sa parution du jour à « L’histoire de la +gendarmette+ qui couchait et dépouillait les hommes de tenue et les riches commerçants » et souligne que « Les gendarmes de la brigade de Keur Massar viennent de signer un exploit à la dimension des prouesses délictuelles d’une divorcée qui, passant pour une gendarmette, a dépouillé plusieurs gendarmes, militaires, policiers, richissimes commerçants et autres chauffeurs. Elle a été cueillie samedi à Pire par les pandores de Keur Massar ».