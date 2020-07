Diplomatie : échange de tirs entre les gendarmes français et l’armée tchadienne, l’explication des deux parties

Suite à l’incident de ce 13 juillet à N’Djamena entre l’armée française et les militaires tchadiens, le ministère des affaires étrangères et l’ambassade de France au Tchad ont fait un communiqué conjoint

Le communiqué est rendu public et publié sur le site web Tchad diplomatie, plateforme du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora est le suivant:

Le Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, et l’Ambassade de France au Tchad informent le public que ce lundi 13 juillet après-midi, un véhicule de la Force Barkhane, ayant à son bord des gendarmes français s’est arrêté devant un site sensible, situé non loin de l’aéroport, pour photographier une mosquée en face de ce site sans qu’ils n’aient conscience de la sensibilité de l’endroit. Les militaires tchadiens chargés de la sécurité du site en question ont procédé à des tirs d’intimidation contre le véhicule de la Force Barkhane.

Ces tirs n’ont occasionné que des dégâts sur les pneus du véhicule. Le procureur de la République en lien avec les autorités militaires compétentes et l’Attaché de Défense près l’ambassade de France au Tchad ont immédiatement ouvert une enquête pour établir les faits et situer les responsabilités.

La note porte la signature de Bechir Issa Hamidi, porte-parole du ministre