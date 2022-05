Diplomatie : deux ambassadeurs présentent les lettres de créance au Tchad

Les ambassadeurs du Niger et d’Israël ont respectivement, présenté leurs lettres de créance ce mardi 17 mai 2022, au président du Conseil militaire de transition.

Deux nouveaux ambassadeurs ont été reçus ce jour à la présidence de la république. Le premier à se présenter devant le président du Conseil militaire de transition est, Aboubacar Hassane Dan Sokoto, ambassadeur du Niger. Il a présenté ses lettres de créance à Mahamat Idriss Deby. Il est donc à compter de cette date, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger au Tchad.

Le diplomate entend œuvrer davantage dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. « Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra compter sur le soutien du Niger, un pays frère et ami en guerre contre le terrorisme dans le bassin conventionnel du Lac-Tchad, un patrimoine que partage les deux pays.» assure le nouvel ambassadeur du Niger.

Après le nigérien, le tapis rouge a été dévoilé à, Ben Bourgel, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat d’Israël au Tchad avec résidence à Dakar au Sénégal et juridiction sur le Cap Vert, la Gambie, la Guinée et la Guinée Bissau. Il est désormais le patron de la diplomatie de l’Etat d’Israël au Tchad.

Avocat de formation, l’Ambassadeur Ben Bourgel est titulaire d’un DEA de droit européen et communautaire de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’une maîtrise de droit international et européen de l’Université de Paris 10 Nanterre.

Le nouveau diplomate israélien accrédité au Tchad et le premier en plus de 50 ans, a, à cœur, un seul objectif : édifier une coopération tchado-israélienne dynamique et mutuellement avantageuse.

Avant le Tchad, l’ambassadeur Ben Bourgel a occupé plusieurs postes notamment Directeur Adjoint du Département de liaison à la Mission permanente d’Israël auprès de l’Union européenne à Bruxelles en Belgique, Ministre Conseiller et Coordinateur Politique de la Mission permanente d’Israël auprès des Nations unies à New York.