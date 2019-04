Digitalisation: la plateforme «Baobab » du Trésor public ivoirien présentée dans 3 régions

La plateforme « Baobab » qui rentre dans le cadre de la digitalisation du Trésor au profit des clients a été présentée dans les localités de Yamousoukro (Centre), Adzopé (Est) et Agboville (Sud) respectivement mardi, mercredi et jeudi, a appris APA auprès de cette institution.Le chef de mission Eva Carole Anossé a rappelé aux populations « que la création de Baobab s’inscrit dans le cadre de la modernisation des outils et méthodes de gestion, l’un des quatre axes du Plan stratégique de développement (PSD) 2016-2020 du Trésor public ».

L’Institution entend davantage satisfaire ses clients par le traitement diligent de leurs préoccupations, plaintes et réclamations. «C’est ce qui explique la mise en place de cet outil numérique moderne et innovant pour une meilleure gestion de la relation-client», a-t-elle expliqué selon une note d’information transmise à APA.

A travers Baobab, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique entend améliorer le taux de satisfaction de ses clients en leur offrant en toute transparence, un outil interactif de traitement de leurs préoccupations et de suivi en ligne de leurs dossiers.

Mme Anossé a soutenu que Baobab est « une solution digitale qui permet au client de suivre en temps réel le statut de son dossier ou mandat assignés dans les postes comptables et services du Trésor public accessible à partir du lien baobab.tresor.gouv.ci ».

Des démonstrations ont été également faites en vue de permettre à l’assistance (autorités administratives, chefs coutumiers, opérateurs économiques et autres usagers) de mieux comprendre le fonctionnement de cette plateforme.

Dans ces trois localités, les populations n’ont pas caché leur satisfaction. Baobab, ont reconnu pour la plupart des participants, constitue une innovation technologique qui révolutionnera sans aucun doute, la relation entre le Trésor public et ses usagers/clients.

Lancé le 26 octobre 2018 à Abidjan, ce système de gestion de la relation client est un espace interactif de traitement « en temps réel » des préoccupations des usagers et clients de cette institution.

