Dialogue national inclusif : le Tchad sollicite l’accompagnement de la Côte d’ivoire

Le président ivoirien Alassane Ouattara, s’est entretenu, dans l’après-midi, du mercredi 14 septembre 2022, avec le ministre d’Etat, conseillé à la présidence, Adoum Younousmi.

Le ministre d’Etat Adoum Younousmi était porteur d’un message du président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby au président Alassane Ouattara. L’émissaire est allé informer le président ivoirien du déroulement du dialogue national inclusif et souverain qui se déroule actuellement à N’Djamena entre les acteurs politiques tchadiens, et solliciter ses conseils et ses orientations. Il a exprimé le souhait de voir la Côte d’ivoire accompagner le Tchad dans ce processus.

Pour terminer, le ministre d’Etat Adoum Younousmi a réaffirmé la détermination du Tchad à œuvrer au renforcement des relations avec la Côte d’ivoire.