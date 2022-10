Deux journalistes d’APA News s’illustrent en Afrique

Le journaliste guinéen Abdourahmane Diallo est le lauréat du premier prix du Concours national sur l’économie verte inclusive.Jeune reporter à l’Agence de presse africaine (APA), Abdourahmane Diallo a remporté mardi 11 octobre le premier prix du jury Presse en ligne du Concours national sur l’économie verte inclusive. Son reportage sur « le sourire retrouvé des paysans de Diofior », commune située à environ 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale sénégalaise, a été récompensé par les organisateurs du concours.

Dans un style d’écriture vivant illustré par des images de femmes souriantes dans des rizières, le journaliste d’APA a montré que la désalinisation des terres de la vallée de Baboulaye a permis aux cultivateurs de cette localité du centre-ouest d’être autosuffisants en riz.

Cette compétition journalistique est organisée par le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), la célèbre école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop qui a formé M. Diallo, en collaboration avec le Partenariat pour l’action en faveur de l’économie verte (Page). Le concours cherchait à « encourager des journalistes ayant réalisé des reportages, enquêtes ou dossiers sur l’économie verte » à valoriser leurs productions.

Abdou Khadir Cissé, finaliste du WAMECA

Pendant que M. Diallo remportait le premier prix du Concours national sur l’économie verte inclusive, Abdou Khadir Cissé, coordinateur de la rédaction d’APA, était nominé parmi les finalistes de l’édition 2022 des prestigieux Prix d’excellence des médias d’Afrique de l’ouest (WAMECA 2022). Ils sont au total 25 journalistes finalistes provenant de huit pays, selon Media Foundation for West Africa, organisateur du concours.

Spécialisé sur les questions djihadistes, M. Cissé a soumis deux articles publiés sur le site d’informations sénégalais Dakaractu, son ancien employeur. Il s’agit d’une « enquête sur l’armement des djihadistes au Sahel » et d’une autre sur la montée en puissance des sites de paris en ligne au Sénégal tels que 1xbet. Dans ce focus, le journaliste d’APA attirait l’attention sur « l’appât du gain facile qui hypothèque des avenirs et constitue une menace sécuritaire » pour le pays.

« Les finalistes ont été sélectionnés par un jury composé de cinq éminents experts du milieu des médias en Afrique. Ces experts ont sélectionné les meilleurs après un examen et une évaluation approfondie des travaux soumis par les journalistes. Cette année, pour les prix d’excellence 952 candidatures provenant des 16 pays d’Afrique de l’Ouest ont été reçues. Ces candidatures ont été soumises par des journalistes représentant un total de 450 organisations de média de la région ouest-africaine », explique Media Foundation for West Africa dans un communiqué.

Mais il reste encore une dernière marche à franchir pour Abdou Khadir Cissé. Selon les organisateurs, les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix prévue le samedi 22 octobre 2022 à Accra, la capitale du Ghana. Des experts des médias, des personnalités et des représentants éminents de certaines des plus grandes organisations sous-régionales et de groupes de la société civile assisteront à l’évènement, assurent-ils.