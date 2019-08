Des «recherches en cours» pour appréhender les meurtriers d’un gendarme à Abidjan

Le ministère d’Etat ivoirien en charge de la défense a annoncé lundi dans un communiqué transmis à APA que des « recherches sont en cours » afin d’appréhender les meurtriers du Maréchal des logis (MDL) Tiekou Koua Anderson tué dimanche soir à Yopougon dans l’ouest d’Abidjan par des syndicalistes du transport.« Des recherches sont en cours afin d’appréhender les auteurs et les conduire devant les juridictions compétentes. Le ministre d’État, ministre de la défense condamne fermement ce crime odieux. Il exprime sa compassion et présente ses condoléances à la famille biologique du gendarme et à l’ensemble de la gendarmerie nationale», rapporte le communiqué signé du directeur de cabinet du ministère de la défense, Malan Jean Paul.

Dimanche soir, aux environs de 17h (Heure locale et GMT), à Yopougon Sicogi quartier Lavage (Ouest d’Abidjan), le MDL Tiekou Koua Anderson en service à l’état-major de la compagnie d’Abengourou a été tué suite à une agression.

En effet, le gendarme, habitant dudit quartier, voulant s’interposer pour mettre fin à une bagarre entre deux groupes de syndicats de transporteurs, a été poignardé et ensuite abattu à l’aide d’une arme à feu, explique le directeur de cabinet du ministre d’Etat Hamed Bakayoko.