Des experts en réflexion à Bassam pour produire un rapport de suivi-évaluation des entreprises agréées en 2015

Un panel d’experts nationaux et internationaux a entamé, jeudi à Grand-Bassam (Sud-Est d’Abidjan) des réflexions au cours d’un atelier organisé par le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), portant sur le thème, «suivi-évaluation des investissements agréés, focus 2015 : un dispositif empirique».L’objectif de cet atelier de deux jours est d’élaborer et de valider le rapport de suivi-évaluation des entreprises agréées, en phase d’exploitation, focus : 2015.

A l’ouverture des travaux, Dr Ibrahim Diarra, directeur de cabinet du ministre ivoirien auprès du premier ministre, chargé de la Promotion de l’investissement privé a souligné l’importance du suivi-évaluation qui constitue une thématique de grande portée.

« Cette thématique est d’actualité, particulièrement en cette période d’évaluation de politique visant améliorer l’atteinte des objectifs publics et privés et de formulation de projets économiques dans une perspective d’avenir », a noté M. Diarra.

Le défis majeur que la Côte d’Ivoire doit relever, a-t-il relevé, «c’est d’assurer une croissance économique soutenue et inclusive dans le développement et la compétitivité du secteur privé grâce à la promotion de l’investissement ».

« L’investissement privé tient une place particulière dans le modèle de développement économique et social de notre pays. D’ailleurs dans le Plan national de développement (PND 2016-2020), la place qui est accordée au secteur privé le démontre bien parce que sur un coût global de 30 000 milliards de francs CFA, il est attendu du secteur privé une part de 62% » a ajouté le directeur de cabinet du ministre Emmanuel Esmel Essis, également directeur général du CEPICI.

« C’est dire l’intérêt et toute la place que l’investissement privé a. Dès lors, le renforcement des capacités par l’Etat des structures d’appui au développement du secteur privé devient donc une décision stratégique », a-t-il fait remarquer.

Le CEPICI dans ses rôles et missions met en œuvre le Programme de promotion de l’investissement de nature à capter les capitaux directs privés nationaux et étrangers.

Ce programme porte notamment sur le ciblage sectorielle et spatial des investisseurs et la coordination des reformes structurelle institutionnelle visant l’amélioration de l’environnement des affaires.

Les travaux de cet atelier seront meublés par la présentation de la démarche empirique du suivi-évaluation des projets d’investissements privés agréés, la mise en évidence de l’importance d’un dispositif de suivi-évaluation des investissements privés, mais également la présentation des différents dispositifs de suivi-évaluation des projets d’investissements existants au plan national.

La réalisation du diagnostic sur le dispositif de suivi-évaluation des investissements privés agréés et de la présentation des perspectives y afférentes, l’analyse de la contribution socio-économique des entreprises agréées en 2015 et en phase d’exploitation et l’identification des problématiques de réalisation des investissements privés agréés ainsi que la formulation des recommandations en matière de politiques d’investissements privés en Côte d’Ivoire, sont aussi au menu des réflexions.

Le dispositif actuel mis en œuvre par le CEPICI a permis la réalisation de trois rapports sur les entreprises agréées en 2012, 2013 et 2014. Des résultats encourageants ont été enregistrés en termes d’emplois créés, de volume d’investissements réalisés avec des taux de réalisations respectifs aux delà de 137% et 189%. Par ailleurs, le taux de survie des entreprises agréées est estimé en moyenne à plus de 95%.