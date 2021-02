Des étudiants ivoiriens préparés au monde de l’entreprise

Des étudiants de l’université Félix Houphouët-Boigny (UFHB, publique) d’Abidjan ont visité vendredi dernier l’entreprise ENGIE West Africa en vue de les rapprocher du monde de l’entreprise dans le cadre d’un programme visant l’adéquation formation-emploi.

La visite a été organisée par la Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham), en partenariat avec la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, au sein de l’entreprise ENGIE West African, un leader sur le marché décentralisé de l’énergie.

Onze étudiants de niveau Master des filières mathématiques et physiques de l’université Félix Houphouët-Boigny, la plus grande du pays, ont été invités à visiter les locaux d’Engie West Africa et à échanger avec ses cadres et dirigeants.

Cette activité qui s’inscrit notamment dans le cadre du troisième volet du projet S’Investir Ensemble, financé par l’Union européenne, vise à rapprocher les jeunes de l’emploi et les entreprises du milieu universitaire afin d’améliorer l’adéquation formation-emploi en Côte d’Ivoire.

Un constat ressort que l’une des causes du taux élevé de chômage chez les jeunes en Côte d’Ivoire est la « discordance trop importante entre la formation de la future main-d’œuvre et les attentes des entreprises sur le marché du travail ».

Les visites d’immersion en entreprise organisées dans le cadre du projet « S’Investir ensemble » ont pour objectif de permettre aux étudiants d’améliorer leurs connaissances du monde de l’entreprise et de les préparer au premier emploi.

A Engie West Africa, s’est tenue une conférence sur la thématique : « Préparer son insertion professionnelle. » animée par M. Ouffoué Yawyha, le directeur des ressources humaines de cette entreprise.

Le conférencier a exhorté les étudiants à préparer un bilan personnel et professionnel, explorer le marché de l’emploi, se documenter, élaborer son projet professionnel, et rédiger ses candidatures. Il a noté qu’« il ne faut jamais venir à un entretien sans être préparé, sans être renseigné sur l’entreprise ».

Les étudiants sont passés à différents postes de l’entreprise pour découvrir et s’informer sur les activités exercées par chaque fonction de l’entreprise. Ce qui devrait leur permettre de s’imprégner des réalités sur l’emploi en entreprise.

Une convention de partenariat a été signée entre la Chambre de commerce européenne et l’UFHB le 17 décembre 2013 pour favoriser la création et le déploiement de parcours de formation adaptés aux besoins en compétences des entreprises.