Des étudiants de l’université Houphouët-Boigny d’Abidjan formés sur le projet professionnel

Des étudiants de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (publique), la plus grande du pays, ont bénéficié vendredi d’une formation sur le projet professionnel, visant à faciliter leur insertion dans le monde du travail.

Cette formation, organisée par la Chambre de commerce européenne (Eurocham) et financée par l’Union européenne (UE), a été assurée par l’expert en ressources humaines, Yves Koby.

Il s’agit de favoriser des rencontres entre les jeunes et des cadres ou dirigeants d’entreprises pour qu’ils échangent sur l’adéquation formation-emploi afin que les étudiants aient conscience de ce qu’ils ont besoin de faire pour bien intégrer le marché du travail, a indiqué Emilie Griffiths, chef du projet.

Selon Mme Emilie Griffiths, chef de ce projet dénommé « S’investir ensemble », l’on remarque qu' »il y avait pas mal de distance et de différences entre les formations qui sont données en Côte d’Ivoire et la réalité du marché du travail ».

M. Yves Koby a fait savoir que le projet professionnel contient une ambition et un rêve, mais s’il n’y a pas d’actions qui accompagnent cela on reste à l’idée de projet.

Tout d’abord dira-t-il, il faut se connaître sois-même. Ensuite, faire un bilan de ses compétences tout en faisant une liste de ses connaissances et de ses aptitudes et aussi de ses activités extra-scolaires.

Il a conseillé les apprenants à établir les points forts et les points faibles de leur personnalité afin de savoir si leurs ambitions sont en phase avec leurs aptitudes pour réaliser avec efficacité leurs ambitions.

Toutefois, fera-t-il remarquer, « un projet professionnel n’est pas gravé dans le marbre ». Des opportunités et l’évolution de l’environnement peuvent nous amener à recadrer ses objectifs.

Citant le penseur Sénèque qui dit qu' »il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où aller », il a souligné qu’il faut engager sa volonté et être réaliste parce que les choses sont dynamiques.

« Il faut oser pour réaliser son ambition »,a déclaré l’expert, faisant remarquer aux jeunes que « l’avenir, ce n’est pas tant ce que l’on espère, c’est ce que l’on construit ».

Le consultant a par ailleurs instruit les étudiants sur le curriculum vitae, invitant ces derniers à jouer sur le relationnel et à s’inscrire sur des sites Web d’emploi pour s’offrir des opportunités d’embauche.

Pour ouvrir la formation au monde de l’entreprise, l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a créé en 2013 un service des stages et de l’insertion professionnelle.

Le professeur Lassiné Ouattara, chef de service adjoint du service des stages de l’insertion professionnelle à l’Université Félix Houphouet-Boigny, accompagnait ces étudiants pour cette formation.

Les étudiants bénéficiaires sont issus de l’UFR des sciences juridiques et administrations politiques, et de l’UFR Information communication et arts de l’université Félix Houphouët-Boigny, a-t-il renseigné.

Depuis 2013, plus de 3.000 étudiants ont été mis en situation de stage, selon M. Ouattara qui a mentionné qu’ils font des stages parfois en alternance ou au sein de certaines structures de l’université.

Eurocham assure la mise en oeuvre de ce projet dont la troisième composante vise à rapprocher les jeunes du marché de l’emploi afin de favoriser leur employabilité et impliquer le secteur privé à assurer l’adéquation formation-emploi.

Une convention de partenariat a été signée entre la Chambre de commerce européenne et l’université Félix Houphouët-Boigny, le 17 décembre 2013, pour favoriser la création et le déploiement de parcours de formations adaptées aux besoins en compétences des entreprises.