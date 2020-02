Des clubs d’élèves dans les établissements scolaires ivoiriens pour apprendre le chinois

Le club des élèves amis de la Chine du Groupe scolaire Les Lauréades à l’Est d’Abidjan a été officiellement installé, vendredi, au cours d’une cérémonie aux allures festives en présence de Zhou Yi, le chargé des affaires politiques et culturelles de l’ambassade de la Chine en Côte d’Ivoire, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Destiné aux élèves désireux d’apprendre la langue et la culture chinoises, ce club ambitionne également de promouvoir les vertus de la coopération sino ivoirienne en matière d’éducation nationale.

« Au nombre des valeurs que nous inculquons à nos enfants, figure la recherche d’une ouverture d’esprit. Cette ouverture aux cultures du monde permet d’en extraire les richesses et de les mettre au service de notre propre culture », a déclaré dans une allocution Mme Hortense Bouadi, la Fondatrice de cet établissement.

« Nous savons ce que la civilisation chinoise a apporté et continue d’apporter au monde. Notre volonté d’installer un Club des amis de la Chine répond à notre désir de partager à nos enfants la culture et la technologie chinoise pour en faire de véritables citoyens du monde », a-t-elle conclu.

De son côté, Zhou Yi, le chargé des affaires politiques et culturelles de l’ambassade de la Chine en Côte d’Ivoire a salué les efforts qui ont abouti à la mise en place de ce club, ce qui « montre le dynamisme des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d’Ivoire et l’attractivité de la culture et de la langue chinoise ».

Décrivant la Chine comme un pays moderne qui se trouve aujourd’hui à la deuxième place (mondiale) en matière de puissance économique avec une croissance économique moyenne de + 9% du Produit intérieur brut (PIB) depuis 40 ans, Zhou Yi a souligné que «c’est un pays fermement attaché aux valeurs de multilatéralisme et de libre échange commercial», avant de promettre un accompagnement aux élèves de ce collège à travers notamment un programme de bourses d’études.

Des sketchs, danses et chants ont meublé cette cérémonie. Le Groupe scolaire Les Lauréades est un établissement scolaire laïc ayant en son sein les cycles préscolaire, primaire et secondaire avec près d’un millier d’élèves.

A ce jour, seize clubs des élèves amis de la Chine ont été installés dans des établissements secondaires d’Abidjan et de l’intérieur du pays. Ces clubs sont encadrés par le Réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine (REIAC) dirigé par Christ Henri Aymet Yoro Lou.