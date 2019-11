Des Chefs d’Etat attendus au 20è Congrès des sociétés africaines d’électricité à Dakar

Des Chefs d’Etat et de Gouvernement sont attendus au 20ème congrès de l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA) prévu du 20 au 24 juin 2020 au Centre d’exposition de Diamniadio, a appris APA vendredi auprès des organisateurs.« Le nombre de participants au Congrès est estimé à un millier de personnes dont des Chefs d’Etat et de Gouvernement », précise un document de presse du Comité d’organisation dudit congrès reçu à APA, sans préciser les noms des dirigeants africains dont il s’agit.

Il souligne que des experts, des autorités administratives et politiques, des hauts responsables des sociétés d’électricité venant d’une cinquantaine de pays vont également prendre part à la rencontre organisée par la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) et l’ASEA autour du thème : « La nécessité du service public et la performance des sociétés africaines d’électricité ».

Selon Moustapha Baïdy Bâ, coordonnateur du comité d’organisation officiellement lancé, jeudi soir à Dakar, le congrès de Dakar permettra de promouvoir le développement et l’intégration du secteur électrique africain par l’interconnexion des réseaux électriques, l’échange d’expériences et de savoir-faire, ainsi que l’exploitation en commun des ressources énergétiques sur la base d’une approche gagnant-gagnant pour tous les membres de l’ASEA.

Il s’agira aussi de fédérer les sociétés africaines d’électricité et les parties prenantes en vue de rendre l’énergie électrique plus accessible, abordable et fiable pour les populations africaines.