Démarrage à Nouakchott de la Semaine du Maroc

La Semaine du Maroc qui comprend une exposition du patrimoine matériel et immatériel du Royaume chérifien, des soirées culturelles, artistiques et poétiques et des échanges institutionnels a démarré, lundi au Complexe olympique de Nouakchott, a constaté APA.Cette semaine qui se poursuit jusqu’au 22 décembre permettra au public mauritanien de découvrir la diversité du patrimoine marocain et son intersection dans plusieurs domaines, avec l’héritage culturel mauritanien.

Son coup d’envoi a été donné par le ministre mauritanien du Commerce et du Tourisme, Sid’ahmed Ould Ahmed et son homologue de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Ghaber, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chbar.

Il sera notamment question d’exposer la tenue vestimentaire marocaine et les produits alimentaires du Royaume chérifien comme l’huile d’Argan, en plus de cosmétiques naturels, de produits d’artisanat et de décors marocains.

Les acteurs et professionnels des deux pays dans les domaines des affaires et de la finance auront également des rencontres destinées à booster les échanges bilatéraux.

« L’organisation de la Semaine du Maroc à Nouakchott traduit éloquemment le niveau des relations économiques distinguées entre les deux pays et la volonté solide partagée de les renforcer davantage », a souligné Sid’ahmed Ould Ahmed dans son discours d’ouverture.

« L’évènement ne manquera pas de développer les opportunités de coopération entre les secteurs privés de part et d’autre et de permettre de passer en revue les voies de partenariat entre les deux pays dans les domaines commercial et économique », a déclaré de son côté, le président du patronat mauritanien, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

Il a ajouté que les matériaux de construction, d’électricité, de transport, de logistique, d’énergie, d’informations, de communication et de métiers occupent une place de choix dans la participation des entreprises marocaines à cette semaine.

Pour sa part, l’ambassadeur Chbar a rappelé que l’organisation de la présente semaine intervient un mois après la participation distinguée du Royaume en tant qu’invité d’honneur au Festival des villes anciennes à Chinguetti en Mauritanie.