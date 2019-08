Découverte d’une importante réserve de pétrole et de gaz au Nigeria

Le géant pétrolier italien Eni a déclaré que sa filiale nigériane Agip Oil Company (NAOC) a découvert d’énormes réserves de gaz et de pétrole dans un site terrestre dans la région du Delta du Niger au Nigeria.Le communiqué d’Eni indique que la découverte se situait dans les champs d’Obiafu-Obrikom et que le puits atteint une profondeur totale de 4,374 m, rencontrant une importante accumulation de gaz et de condensats dans la séquence deltaïque de l’âge oligocène comprenant plus de 130m de sables riches en hydrocarbures.

« La découverte s’élève à environ 1 billion de pieds cubes de gaz et 60 millions de barils de condensats associés dans les séquences de forage en profondeur », indique le communiqué.

Il a noté que le puits peut fournir plus de 100 millions de pieds cubes standard de gaz par jour et 3 000 barils/jour de condensats associés, et qu’il sera immédiatement mis en service pour augmenter la production de gaz du NAOC.

Eni opère au Nigeria depuis 1962 et produit 100.000 barils de pétrole brut par jour.