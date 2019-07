Décès du Président tunisien : Le Roi Mohammed VI présente ses vives condoléances

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président de l’Assemblée des représentants du peuple tunisien, Mohamed Ennaceur, suite au décès ce jeudi du président de la république tunisienne, Béji Caïd Essebsi.Dans ce message, le Souverain marocain affirme avoir appris avec grande émotion et profonde affliction la nouvelle du décès du Chef de l’Etat tunisien, exprimant, en son nom et en celui du peuple marocain, à M. Ennaceur et à travers lui à la famille du grand regretté et au peuple tunisien frère, « ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des grands hommes de la Tunisie ayant consacré leur vie à servir leur pays et contribué avec abnégation et dévouement à l’édification de son Etat moderne ».

Le Souverain dit se remémorer en cette dure épreuve les hautes qualités du défunt et la grande compétence politique dont il a fait preuve dans la conduite éclairée de son pays notamment après son élection en tant que chef de l’Etat, ajoutant que Béji Caïd Essebsi a oeuvré avec sérieux et un esprit de patriotisme exemplaire à parachever et consacrer le processus démocratique de son pays et à renforcer sa renaissance et son développement dans la cadre de la sécurité et de la stabilité.

Le Maroc se rappelle avec estime les liens de fraternité solide et de solidarité agissante qui attachaient le défunt au Royaume et sa ferme détermination à établir des relations de coopération solide et exemplaire entre les deux pays, outre son attachement sincère à l’unité et la grandeur des peuples maghrébins frères, souligne-t-il dans ce message.

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi à l’âge de 92 ans. Quatrième président de la République tunisienne, Béji Caid Essebsi a été investi à la magistrature suprême de son pays le 31 décembre 2014 devenant ainsi le premier président élu au suffrage universel de l’histoire de la Tunisie.