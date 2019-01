Décès du milliardaire camerounais Jean Samuel Noutchogouin

Le milliardaire camerounais, Jean Samuel Noutchogouin s’est éteint, vendredi au petit matin à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (France), à l’âge de 86 ans, a appris APA auprès de sa famille.Particulièrement discret, avec une fortune estimée à 315 millions de dollars US, il occupait le 5ème rang des hommes les plus fortunés du pays établi par Forbes.

Il était propriétaire d’Icrafon, société de fabrication de matériels en plastique et de stylos à bille mais aussi de la Banque atlantique, de la Société des provenderies du Cameroun et actionnaire majoritaire de la filiale locale du groupe CFAO, spécialisé dans la vente de véhicules lourds et légers, de matériels d’équipements, de solutions de projets et de pièces détachées.

En 2015, celui que ses compatriotes avaient surnommé «l’Empereur de l’aviculture a publié «A la mesure de mes pas», un livre autobiographique dans lequel sa trajectoire d’orphelin et d’autodidacte ayant, très tôt, abandonné «l’école du Blanc».