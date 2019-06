Décès à Dakar de l’ambassadeur de la Russie

L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal, Serguey Kyutlov est décédé, mardi à Dakar, annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.Selon le texte, le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur présente condoléances à la famille de l’ambassadeur, au peuple russe et au corps diplomatique accrédité à Dakar.