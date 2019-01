Déby nomme deux nouveaux ministres chargés du Pétrole et des Postes

Le chef de l’Etat tchadien, Idriss Déby a nommé, lundi, deux nouveaux ministres en remplacement de ceux qu’il avait révoqués, la semaine dernière.Le nouveau ministre des Postes et des nouvelles technologies de l’information et de la communication est Idriss Saleh Bachar, jusque là directeur général de l’ENASTIC (Ecole nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication). Mme Aziza Mariam Al Bechir, elle, est nommée ministre du Pétrole et de l’Energie.

Idriss Bachar remplace Boukar Michel, ex ministre du Pétrole là où Marial Al Béchir prend la place de Mme Alixe Naïmbaye, qui détenait le portefeuille des Postes et des NTIC.