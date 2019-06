De « Toy Story 4 » à « Playmobil, le film », les blockbusters dévoilés à Annecy

« Playmobil, le film », « Toy Story 4″, les premières images d' »Abominable » des studios Dreamworks et de « La Reine des neiges 2 »: plusieurs gros films d’animation ont été dévoilés cette semaine lors du Festival du film d’Annecy.

– « Playmobil, le film » –

Ce premier long métrage inspiré de l’univers des célèbres figurines a été projeté en ouverture du Festival d’Annecy.

Réalisé par l’Américain Lino DiSalvo, qui a travaillé pendant 17 ans chez Disney (où il a notamment supervisé l’animation de « La Reine des neiges » et « Raiponce »), et fabriqué à Montréal, ce film à gros budget (75 millions de dollars) est produit par les Français Dimitri Rassam, Aton Soumache et Alexis Vonarb, déjà producteurs du film à succès « Le Petit prince ».

Mêlant prises de vues réelles et animation, le film, qui sortira en France le 7 août, est une suite d’aventures menées tambour battant dans tous les univers Playmobil, des chevaliers aux vikings en passant par les fées.

« J’ai vraiment fait un film sur la façon dont les enfants jouent », c’est-à-dire en passant d’un univers à l’autre, a indiqué à l’AFP Lino DiSalvo. Adapter les Playmobils, figurines aux mains en formes de pinces et aux bras raides « est un défi pour un animateur », a-t-il ajouté. « J’ai utilisé beaucoup de ce que j’avais appris en animant Olaf », le bonhomme de neige de « La Reine des neiges ».

– « Toy Story 4 » –

Evénement à Annecy, Disney a présenté vendredi en avant-première française le dernier volet de la saga à succès « Toy Story », en salles en France le 26 juin.

Woody le cowboy, Buzz l’Eclair l’aventurier de l’espace, et leurs amis reprennent du service, neuf ans après leurs dernières aventures. Alors qu’Andy, le petit garçon propriétaire des jouets dans les précédents opus, est devenu adulte, il les a légués à une petite fille, Bonnie.

Le film voit l’apparition d’un nouveau jouet que Bonnie a fabriqué, Fourchette, mais qui se considère comme un déchet et n’a qu’une obsession: rejoindre une poubelle. Woody va veiller au grain, avant que tous ne partent en camping-car avec Bonnie et sa famille.

Drôles et inventives, ces nouvelles aventures laissent aussi une place de choix au personnage de la petite Bergère en porcelaine qu’aime Woody, qui prend une tournure féministe.

– « Abominable » et « La Reine des neiges 2 »-

Dreamworks a dévoilé en avant-première à Annecy 25 minutes inédites de son film « Abominable », accueillies avec enthousiasme.

Coproduit par le studio chinois Pearl Studio, et réalisé par Jill Culton et Todd Wilderman, ce film, dont la sortie est prévue en septembre aux Etats-Unis et en octobre en France, est « spécial car c’est une production presque entièrement dirigée par des femmes », a souligné la présidente de DreamWorks animation Margie Cohn à Annecy.

Il raconte les aventures d’un yéti nommé Everest, et de sa rencontre avec Yi, une adolescente intrépide passionnée de violon. Yi et ses amis Jin et Peng vont entamer un voyage à travers la Chine pour tenter de ramener leur nouvel ami chez lui.

De son côté, Disney a présenté de premières images très attendues de « La Reine des neiges 2 », qui sortira en France le 20 novembre, six ans après le film phénomène de Disney – plus grosses recettes du studio pour un film d’animation, avec 1,3 milliard de dollars en salles.

Le film avait aussi décroché deux Oscars (meilleur chanson originale pour « Libérée, délivrée » et meilleur film d’animation).