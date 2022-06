Dakar: la Fondation OCP mobilise 2 millions d’euros pour un programme de préservation de la biodiversité

La Fondation de l’Office chérifien des phosphates (OCP) a procédé, lundi à Dakar, à la signature d’une convention avec l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV), d’un montant de près de 2 millions d’euros (1,4 milliard de francs Cfa) visant la préservation de la biodiversité.La convention est axée sur l’appui au développement agricole communautaire et le renforcement des capacités de l’ASERGMV pour l’accompagnement et l’encadrement des projets destinés à la régénération de la biodiversité locale.

Ces projets portent sur la capacitation des cadres de l’Agence à travers des leviers notamment les laboratoires d’analyse des sols et de l’eau, parce qu’ils fournissent des données assez stratégiques pour la planification des projets.

Il s’agit aussi de la formation des cadres pour tout ce qui est problématique relative au climat, à l’environnement, l’eau, et l’initiation à la certification carbone qui constituera l’enjeu du siècle suivant.