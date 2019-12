Dakar hôte d’un séminaire sur « femmes, paix et sécurité en Afrique »

Une réunion de haut niveau sur l’implication des femmes dans la paix et la sécurité en Afrique s’ouvre, mardi à Dakar, à l’initiative du ministère sénégalais de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants du Sénégal, en partenariat avec la Commission de l’Union Africaine, a appris APA auprès des organisateurs.« Près de 20 ans après la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant sur le triptyque Femmes, Paix et Sécurité, plusieurs pays membres de l’Union Africaine ont déjà adopté des plans nationaux pour donner corps aux recommandations de ladite résolution. C’est au titre de l’évaluation de leurs plans respectifs, que les Etats membres concernés se rencontrent à Dakar du 17 au 19 décembre », informe un communiqué parvenu à APA.

Il souligne que cette réunion de haut niveau s’inscrit dans une volonté de mise en œuvre effective de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Elle réunira des délégations venues de 25 pays, ainsi que les Communautés Economiques ayant adopté des Plans d’action FPS (Femmes, Paix et Sécurité).

« L’objectif général de la réunion sera d’évaluer les progrès accomplis par les Etats membres dans l’utilisation du Cadre Continental de Résultats (CCR) pour le suivi de la mise en œuvre de leurs plans respectifs », poursuit le communiqué.