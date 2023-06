Crise au Soudan : le Tchad appelle à une mobilisation pour la gestion des réfugiés

Le 24 juin 2023, le Premier ministre, Saleh Kebzabo a fait une communication à l’endroit du corps Diplomatiques, des partenaires techniques et financiers.

Cette communication vise à informer les diplomates accrédités et les partenaires techniques et financiers du Tchad sur les répercussions des afflux massifs de réfugiés en provenance des pays frères et voisins.

Connu pour son hospitalité légendaire, le Tchad a, malgré les conflits armés mettant à rude épreuve sa sécurité et sa cohésion socio-économique et politique, continué d’accueillir des réfugiés sur son territoire. En ce moment, plus de 400 000 réfugiés soudanais sont accueillis à l’Est du pays.

Au Nord-Ouest, on dénombre plusieurs milliers de déplacés et réfugiés fuyant les exactions de la nébuleuse Boko-Haram. Au sud, la crise politique en République Centrafricaine, particulièrement celle de 2013, avait entrainé l’enregistrement massif de réfugiés installés dans différents sites sur le territoire national. A l’ouest, à la suite d’un conflit intercommunautaire, des refugiés camerounais sont accueillis depuis plus d’un an aux côtés des populations sœurs du Tchad.

En dépit de ses ressources limitées, le gouvernement tchadien a assumé les responsabilités qui sont les siennes, avec promptitude et efficacité. Il a bénéficié de la solidarité des populations hôtes qui les ont accueillis et ont bien voulu partager leurs maigres ressources, a relevé le Chef du gouvernement.

Aujourd’hui, le gouvernement a atteint ses limites et compte sur l’appui de ses partenaires pour faire face à cet afflux continu de réfugiés de la crise soudanaise.

Face à cette détresse, le Premier ministre, a martelé qui’ « il est plus qu’urgent qu’une conférence internationale ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis liés à la gestion des refugiés en cette période de début des pluies soit convoquée très rapidement ».

Le chef du gouvernement de préciser que ces fonds, appui/aide, permettront de soutenir la prise en charge psycho-sociale, alimentaire, sanitaire, éducative, d’installation ou d’hébergement de ces réfugiés.

Pour clore sa communication, le Premier Ministre a appelé à la sollicitude des diplomates, partenaires techniques et financiers pour soutenir le Tchad. Leurs solidarités et élans de cœur permettront au Tchad de supporter le poids des réfugiés fuyant cette crise.

