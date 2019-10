Création de 11 chaires dans l’enseignement coranique traditionnel en Mauritanie

Onze chaires vont être créées et activées dans toutes les disciplines enseignées par la Mahadra (école coranique traditionnelle) en Mauritanie, a annoncé jeudi le ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel.Cette mesure, la première du genre, s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé par les nouvelles autorités du pays à la Mahadra, à ses sciences et à ses sortants, a souligné Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb.

Le ministre a expliqué qu’une élite d’oulémas a été choisie pour superviser la création desdites chaires sur la base de critères de compétence scientifique exclusive.

Les ulémas de Mauritanie (jadis Bilad Chinguitt) ont joué, dans le passé, un rôle important dans la diffusion du Coran et des sciences islamiques en Afrique de l’Ouest.